Госпитализированные с коронавирусом туляки находятся в удовлетворительном состоянии. Они будут находиться в больнице до полного выздоровления.Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Напомним, зафиксированы 3 случая заражения коронавирусом у жителей Тульской области. Люди вернулись из Италии. Их своевременно изолировали. Сейчас они находятся в медицинском учреждении с соблюдением всех необходимых требований. Люди, с которыми контактировали заболевшие, также находятся в изоляции.

К этому моменту на наличие коронавирусной инфекции в регионе обследованы 358 человек, 316 находятся под наблюдением. В распоряжении имеется свыше 500 тест-систем для проведения исследований, их запас постоянно пополняется.