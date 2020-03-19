2020-03-19T16:58:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Госпитализированные с коронавирусом туляки находятся в удовлетворительном состоянии

Люди, с которыми контактировали заболевшие, также находятся в изоляции
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Госпитализированные с коронавирусом туляки находятся в удовлетворительном состоянииГоспитализированные с коронавирусом туляки находятся в удовлетворительном состоянии
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Госпитализированные с коронавирусом туляки находятся в удовлетворительном состоянии. Они будут находиться в больнице до полного выздоровления.Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Напомним, зафиксированы 3 случая заражения коронавирусом у жителей Тульской области. Люди вернулись из Италии. Их своевременно изолировали. Сейчас они находятся в медицинском учреждении с соблюдением всех необходимых требований. Люди, с которыми контактировали заболевшие, также находятся в изоляции.

К этому моменту на наличие коронавирусной инфекции в регионе обследованы 358 человек, 316 находятся под наблюдением. В распоряжении имеется свыше 500 тест-систем для проведения исследований, их запас постоянно пополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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