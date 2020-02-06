В Туле на Новомосковском шоссе столкнулись восемь автомобилей
Вечером 5 февраля на Новомосковском шоссе Тулы произошло ДТП: столкнулись 8 легковых автомобилей: "Акура", "Фольксваген", "Сузуки", "Субару", "Рено" и три "Киа".
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Два легковых автомобиля получили значительные повреждения. Есть пострадавшие.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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ИСТОЧНИК KP.RU