В Туле на Новомосковском шоссе столкнулись восемь автомобилей

Вечером 5 февраля на Новомосковском шоссе Тулы произошло ДТП: столкнулись 8 легковых автомобилей: "Акура", "Фольксваген", "Сузуки", "Субару", "Рено" и три "Киа".

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Два легковых автомобиля получили значительные повреждения. Есть пострадавшие.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

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