В ДТП с восемью автомобилями на Новомосковском шоссе пострадали двое
Водитель и пассажир обратились за медицинской помощью в больницу
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В ДТП с восемью автомобилями на Новомосковском шоссе пострадали двое человек. Это 37-летний водитель "Рено Логан" и его 33-летний пассажир. Они обратились за медицинской помощью к врачам.
По предварительным данным, у водителя ушиб грудного отдела позвоночника, у пассажира - дисторсия шейного отдела позвоночника.
Напомним, столкновение легковых автомобилей произошло вечером 5 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU