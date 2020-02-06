6 Февр. 2020 2020-02-06T11:03:09+03:00

Водитель и пассажир обратились за медицинской помощью в больницу

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В ДТП с восемью автомобилями на Новомосковском шоссе пострадали двое человек. Это 37-летний водитель "Рено Логан" и его 33-летний пассажир. Они обратились за медицинской помощью к врачам.

По предварительным данным, у водителя ушиб грудного отдела позвоночника, у пассажира - дисторсия шейного отдела позвоночника.

Напомним, столкновение легковых автомобилей произошло вечером 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU