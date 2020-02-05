2020-02-05T12:02:06+03:00
Общество

В Тульской области картинговая трасса не работает, а приставы ищут руководство

В УФССП России по Тульской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Веневском районе
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Картинговая трасса развлекательного центра "Золотой город".Картинговая трасса развлекательного центра "Золотой город".Фото: материалы пресс-служб
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Напомним, ранее стало известно, что площадку для картинга, которой владеет ООО «Петропавловское», возвели над участком магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел».

Такое соседство может обернуться печальными последствиями. Малейшая искра в условиях нештатной ситуации на нефтепродуктопроводе неминуемо привела бы человеческим жертвам.

По суду владельцев картинг-центра обязали снести трассу и рядом расположенные объекты. Демонтировать асфальтовое покрытие картинговой трассы ООО «Петропавловское» должно было еще до 31 августа 2019 года.

Однако процесс затянулся. Не помогают поставить точку в этом вопросе и многочисленные штрафы, предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, запрет регистрационных действий в отношении имущества должника-организации (3 земельных участков и здания коровника).

В конечном счете директор компании сложил свои полномочия и сообщил об увольнении..

- В результате неоднократных выходов судебного пристава-исполнителя установлено, что картинговая трасса не эксплуатируется, ООО «Петропавловское» деятельность не осуществляет, при этом по фактическому месту нахождения возведенных сооружений установить директора либо сотрудников, на которых возложены обязанности директора для вручения процессуальных документов, в настоящее время не представляется возможным, - сообщили в УФССП России по Тульской области. - В настоящее время судебным приставом-исполнителем применяются меры, предусмотренные ст. 105 ФЗ «Об исполнительном производстве», направленные на обеспечение полного и фактического исполнения требований исполнительного документа.

Комментарий УФССП России по Тульской области

Комментарий УФССП России по Тульской области

Комментарий УФССП России по Тульской области

Комментарий УФССП России по Тульской области

Комментарий УФССП России по Тульской области

Комментарий УФССП России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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