Гонки на выживание

Местные шумахеры даже не представляли, что гоняют они не только по трассе, но и.. по трубе, заполненной топливом.

Еще весной 2019 года в некоторых СМИ появилась информация о том, что площадку для картинга, которой владеет ООО «Петропавловское», построили над участком магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел». Застройщик и владельцы картинга, судя по всему, действовали по принципу из лихих 90-х – «что хочу, то и ворочу». О похождениях бизнесмена с корнями из прошлого в свое время не раз писали СМИ.

Учредители даже не удосужились посмотреть карты Государственного реестра опасных производственных объектов. Возможен и другой вариант – строили на свой страх и риск, авось «прокатит», понимая какой навар можно поиметь с любителей покататься с ветерком.

Поэтому многочисленные предупреждения от собственника нефтепродуктопровода о том, что строительство площадки для картинга рядом с опасным производственным объектом чревато возникновением чрезвычайной ситуации, предприниматели старались не замечать. А в это время гости картингового центра совершали пируэты над топливной трубой высокого давления. Как выяснилось, построенная трасса четыре раза пересекает трубу и только чудо сберегло людей от большой беды. Малейшая искра в условиях нештатной ситуации на нефтепродуктопроводе неминуемо привела бы человеческим жертвам. Только владельцев картинг-центра это обстоятельство волновало в последнюю очередь – предприятие приносит доход и точка.

Вовремя помогли опомнится многочисленные обращения нефтяников в надзорные органы, а окончательное решение принял Арбитражный суд Тульской области. Вот, казалось бы, и решение вопроса – взять, да и заставить владельца комплекса снести трассу и рядом расположенные объекты. Не тут-то было, судебные приставы попросту умыли руки, несмотря на жалобы по их бездействию. По факту выходит, что служба судебных приставов не может выполнить своих прямых обязанностей и исполнить решение суда.

Приставы расписываются в бессилии, а картинговая трасса в развлекательном центре «Золотой город» по-прежнему находится в рабочем состоянии и готова к открытию сезона, а значит приносить новый доход своим владельцам. Вот только не слишком ли дорого обойдутся такие барыши, если случится несчастье? И готовы ли туляки платить своим благополучием, а возможно, и жизнями за общее равнодушие к проблеме опасного картинга?

Остается признать, что опасный поворот в этой истории до сих пор не пройден и уже через несколько месяцев туляков, вероятно, начнут зазывать на смертельное шоу в «Золотом городе».