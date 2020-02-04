2020-02-04T15:22:20+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: у госпитализированных в Туле не нашли коронавируса

Стали известны предварительные результаты комплекса лабораторных исследований
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У госпитализированных в Туле не нашли коронавируса.У госпитализированных в Туле не нашли коронавируса.Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, ранее в Туле были госпитализированы двухлетний ребенок после отдыха в Китае (о.Хайнань) и студент, вернувшийся из провинции Шаньси. Оба почувствовали недомогание.

У пациентов не нашли возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

До окончания полного объёма лабораторного обследования и установления причины заболевания пациенты находится под наблюдением медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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