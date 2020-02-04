Роспотребнадзор: у госпитализированных в Туле не нашли коронавируса

Напомним, ранее в Туле были госпитализированы двухлетний ребенок после отдыха в Китае (о.Хайнань) и студент, вернувшийся из провинции Шаньси. Оба почувствовали недомогание.

У пациентов не нашли возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

До окончания полного объёма лабораторного обследования и установления причины заболевания пациенты находится под наблюдением медицинских работников.