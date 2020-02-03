В Туле студента из Китая увезли в закрытой медицинской капсуле и госпитализировали

3 февраля в Туле иностранного студента увезли в закрытой медицинской капсуле.

- Студент прибыл из КНР. У него были диагностированы симптомы острого респираторного заболевания. Его госпитализировали для дальнейшего обследования, - сообщила «КП-Тула» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

Сейчас студент находится в инфекционном отделении. За ним установлено медицинское наблюдение. Проведен забор всех необходимых анализов.

Отметим, что сегодня также стало известно о госпитализации двухлетнего ребенка. Он прибыл из китайской провинции. Родители обратились к врачам в связи с повышением у малыша температуры.