В Туле госпитализировали ребенка после отдыха в Китае

В Туле госпитализировали двухлетнего ребенка, вернувшегося с отдыха на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Его родители забили тревогу после того, как у малыша поднялась температура.

Сейчас ребенок находится в инфекционном отделении, за его состоянием наблюдают медики. Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится и по месту жительства.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области сообщили, что был зарегистрирован случай ОРВИ. Однако точный диагноз будет установлен только после того, как будут готовы необходимые анализы.

Напомним, 29 января произошел аналогичный случай. Туляка, вернувшегося из китайской провинции, доставили в больницу. Для того чтобы доставить пациента в лечебное учреждение, его поместили в капсулу биозащиты. Однако тревога оказалась ложной. У пациента не нашли новую коронавирусную инфекцию.