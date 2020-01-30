2020-01-30T12:42:45+03:00
Происшествия

Туляка госпитализировали после отдыха на острове Хайнань

У больного нашли признаки ОРВИ
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Туляка госпитализировали после отдыха на острове ХайнаньТуляка госпитализировали после отдыха на острове ХайнаньФото: Алексей ФОКИН
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Вечером 29 января был госпитализирован туляк. Это произошло после того, как мужчина вернулся с отдыха на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Сейчас он находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении. Комплекс противоэпидемических мероприятий организовали и по месту жительства туляка.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области сообщили, что был зарегистрирован случай ОРВИ.

Отметим, что в регионе утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. С 24 января в профилактических целях медики осматривают сотрудников предприятий и студентов, прибывших из КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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