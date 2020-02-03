В тульском суде рассмотрят дело о смертельном ДТП с автомобилем УФСИН

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело. На скамье подсудимых водитель «Мазды», который со скоростью 190 км/ч выехал на перекресток дороги на красный столкнулся с автомобилем «Лада».

Троим пассажирам отечественного авто были причинены различного рода травмы, повлекшие смерть потерпевших на месте ДТП. Погибшими оказались сотрудники белгородского УФСИН и конвоируемый адвокат, обвиняемый в мошенничестве.

Мужчина заключен под стражу. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет с лишения свободы.