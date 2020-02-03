2020-02-03T10:26:19+03:00
Происшествия

В тульском суде рассмотрят дело о смертельном ДТП с автомобилем УФСИН

Обвиняемому грозит до 7 лет с лишения свободы
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Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с автомобилем УФСИН.Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с автомобилем УФСИН.Фото: Алексей ФОКИН
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В Ленинский районный суд поступило уголовное дело. На скамье подсудимых водитель «Мазды», который со скоростью 190 км/ч выехал на перекресток дороги на красный столкнулся с автомобилем «Лада».

Троим пассажирам отечественного авто были причинены различного рода травмы, повлекшие смерть потерпевших на месте ДТП. Погибшими оказались сотрудники белгородского УФСИН и конвоируемый адвокат, обвиняемый в мошенничестве.

Мужчина заключен под стражу. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет с лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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