СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-13T10:12:13+03:00

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Есть основания полагать, что в ДТП в Тульской области погибли двое сотрудников УФСИН вместе с конвоируемым. Об этом "КП" сообщили в УМВД России по Тульской области.

Обвиняемым в преступлении состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники УФСИН везли его в московский суд. В момент аварии они возвращались обратно, цитирует Интерфакс пресс-службу УФСИН России по Белгородской области.

Напомним, авария произошла на 82 км дороги "Тула-Калуга-Михайлов-Рязань". Она унесла жизни 3 человек. Четверо оказались в больнице. ДТП собрало 4 автомобиля: "Мерседес Е320", "Мазда СХ-5", "Шкода Октавия" и "Лада Ларгус". Один из них принадлежал УФСИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU