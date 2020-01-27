Водителя каршеринга, дрифтовавшего около ТРЦ в Туле, оштрафовали на 50 тысяч рублей

25 января соцсети облетело видео. На кадрах водитель автомобиля каршеринга колесит по парковке ТРЦ в Туле. Временами машину заносит.

Обсуждая нашумевший ролик, туляки разделились на несколько лагерей. Одни заявили, что водитель явно дрифтовал, создавая опасность для пешеходов. Другие же — не нашли в происходящем ничего особенного, в том числе опасных трюков.

Впрочем, за свои действия водитель все же получил наказание. Об этом сообщил оператор каршеринга. Водителю придется заплатить шраф за дрифт в размере 50 000 рублей согласно договору присоединения.

Также он получил блокировку аккаунта. Сообщается, что нарушителя постигло наказание даже, если бы видео не просочилось в сеть. За стилем вождения каршероводов следит телеметрия.

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Соответствующий ролик появился в социальных сетях (подробности)