Водителя каршеринга, дрифтовавшего около ТРЦ в Туле, оштрафовали на 50 тысяч рублей
25 января соцсети облетело видео. На кадрах водитель автомобиля каршеринга колесит по парковке ТРЦ в Туле. Временами машину заносит.
Обсуждая нашумевший ролик, туляки разделились на несколько лагерей. Одни заявили, что водитель явно дрифтовал, создавая опасность для пешеходов. Другие же — не нашли в происходящем ничего особенного, в том числе опасных трюков.
Впрочем, за свои действия водитель все же получил наказание. Об этом сообщил оператор каршеринга. Водителю придется заплатить шраф за дрифт в размере 50 000 рублей согласно договору присоединения.
Также он получил блокировку аккаунта. Сообщается, что нарушителя постигло наказание даже, если бы видео не просочилось в сеть. За стилем вождения каршероводов следит телеметрия.
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Соответствующий ролик появился в социальных сетях (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU