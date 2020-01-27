«Не моё — не жалко»: в Туле на парковке торгового центра дрифтовал каршеринг

В минувшую субботу, 25 января, в социальных сетях «гремело» видео о том, что на парковке одного из крупных торговых центров города «убивают» машину каршеринга. А так как тема каршеринга для туляков сейчас является цепляющей, то на данное видео сразу же отреагировали многие пользователи.

в Туле на парковке торгового центра дрифтовал каршерингФото: соцсети

Туляки разделились сразу же на несколько лагерей: кто-то утверждает, что за такое нужно наказывать и такие водители представляют опасность для общества, другие же — не видят в этом никаких опасных автомобильных трюков, утверждая, что машину просто заносит, а третьи — вообще высказывают явный протест против каршеринга, сравнивая его с чумой.

«Сейчас эти ведра займут все парковки, в том числе во дворах, колличество аварий вырастет, так как люди экономят время в них и несутся постоянно аки всадники апокалипсиса! Помяните мое слово! Это чума!» - пишет один из пользователей сети ВКонтакте в сообществе «Тула Жесть»

в Туле на парковке торгового центра дрифтовал каршерингФото: соцсети

Кто-то из туляков даже напоминает о том, что за дрифт по закону положен и штраф.

в Туле на парковке торгового центра дрифтовал каршерингФото: соцсети

Но есть и те, кто утверждает, что никакого опасного дрифта на видео нет, а такие «выкрутасы» получаются из-за того, что машину заносит.

в Туле на парковке торгового центра дрифтовал каршерингФото: соцсети

в Туле на парковке торгового центра дрифтовал каршерингФото: соцсети

«Это не дрифт просто заносит тачку чуть и всё , вы не видели наверное дрифт как делают….», - пишет в комментариях Матасов Сергей.

А кто-то просто сожалеет над ситуацией, и подытоживает тем, что все зависит от людей и менталитета.

«Как в России говорят: «не моё не жалко», - подводит черту мистер Фримен, не отдавая предпочтение ни одной из сторон в данном обсуждении.