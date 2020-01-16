Взрыв на ул. Болдина в Туле: силовики задержали подозреваемого в покушении на убийство

Громкая история, которая произошла в конце ноября, получила продолжение. Напомним, во дворе дома 106 А на ул. Болдина произошел хлопок.

Предполагалось, что источником взрыва мог стать предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин у припаркованного автомобиля ВАЗ-2104. Один из них получил незначительные травмы.

В результате ЧП мужчина получил травмы лица.Фото: Архив "КП"

Сейчас стало известно, что подозреваемого по уголовному делу задержали сотрудники следственного управления совместно с УФСБ России по Тульской области и при участии УМВД России по Тульской области. Ему вменяют покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Мужчина заключен под стражу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.