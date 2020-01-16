2020-01-16T11:53:46+03:00
Происшествия

Взрыв на ул. Болдина в Туле: силовики задержали подозреваемого в покушении на убийство

Мужчина заключен под стражу
Поделиться:
В ноябре в Туле на ул. Болдина произошел взрыв неустановленного устройства.В ноябре в Туле на ул. Болдина произошел взрыв неустановленного устройства.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Громкая история, которая произошла в конце ноября, получила продолжение. Напомним, во дворе дома 106 А на ул. Болдина произошел хлопок.

Предполагалось, что источником взрыва мог стать предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин у припаркованного автомобиля ВАЗ-2104. Один из них получил незначительные травмы.

В результате ЧП мужчина получил травмы лица. Фото: Архив "КП"

В результате ЧП мужчина получил травмы лица.Фото: Архив "КП"

Сейчас стало известно, что подозреваемого по уголовному делу задержали сотрудники следственного управления совместно с УФСБ России по Тульской области и при участии УМВД России по Тульской области. Ему вменяют покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Мужчина заключен под стражу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

В Туле произошел взрыв неустановленного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она пугливая, боится темноты»: девочка с разными глазами загадочно пропала после встречи с приемным отцом
Накануне у ребенка и родителей была небольшая ссора: девочку наказали, отобрав у нее мобильный телефон. Подробности исчезновения 10-летней Алены — в материале КП-Новосибирск
Новости 24
В Туле пенсионер поджег квартиру своей внучки
В Туле прошел Всероссийский шахматный фестиваль
В ДТП на дороге «Тула-Алешня» пострадали водители «Киа» и «ВАЗ»
Бесплатные кинопоказы для юных туляков продолжатся
Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов
В Узловой Тульской области намерены установить бюст земляка-героя Великой Отечественной
Сегодня губернатор Тульской области наградит лауреатов и призеров конкурса «Мастера тульской журналистики»
Новомосковский «Химик-Арсенал» начал предсезонку в Тульской области
Ковалёв и Громыко перешли в тульский «Арсенал»
В Тульской области скорректируют бюджет с учетом обозначенных Президентом России задач
Погода в Туле 16 января: облачно, осадки и +1 градус
В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
В преддверии Крещения в Туле открылась православная фотовыставка
В ДТП на ул. Парковой в Туле пострадал водитель «Рено Логан»
Тульские велогонщики выступят на VI этапе Кубка мира
В Привокзальном округе Тулы произошло ДТП с участием двух иномарок