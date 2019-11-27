В Туле во дворе дома взорвался неизвестный сверток

В Туле во дворе дома 106 А на ул. Болдина жители услышали хлопок. ЧП произошло утром 27 ноября.

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, источником взрыва мог стать предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин у припаркованного автомобиля ВАЗ-2104. Заинтересовавшись, заглянули внутрь пакета. В этот момент и произошел взрыв.

Неустановленное устройство находилось в пакете

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и силовики. Они разбираются в деталях произошедшего.

Фото: Алексей ФОКИН

Известно, что одного человека госпитализировали. Мужчина получил травмы лица в результате случившегося.

На месте происшествия остались капли крови

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/746368" frameborder="0"></iframe> Следствие на месте взрыва в Туле.