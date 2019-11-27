В Туле во дворе дома взорвался неизвестный сверток
В Туле во дворе дома 106 А на ул. Болдина жители услышали хлопок. ЧП произошло утром 27 ноября.
Фото: Алексей ФОКИН
По предварительным данным, источником взрыва мог стать предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин у припаркованного автомобиля ВАЗ-2104. Заинтересовавшись, заглянули внутрь пакета. В этот момент и произошел взрыв.
Неустановленное устройство находилось в пакете
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и силовики. Они разбираются в деталях произошедшего.
Фото: Алексей ФОКИН
Известно, что одного человека госпитализировали. Мужчина получил травмы лица в результате случившегося.
На месте происшествия остались капли крови
Следствие на месте взрыва в Туле.
В Туле произошел взрыв неустановленного устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU