2019-11-27T12:31:43+03:00
Происшествия

В Туле во дворе дома взорвался неизвестный сверток

В результате ЧП пострадал человек [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле во дворе дома 106 А на ул. Болдина жители услышали хлопок. ЧП произошло утром 27 ноября.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, источником взрыва мог стать предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин у припаркованного автомобиля ВАЗ-2104. Заинтересовавшись, заглянули внутрь пакета. В этот момент и произошел взрыв.

Неустановленное устройство находилось в пакете

Неустановленное устройство находилось в пакете

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и силовики. Они разбираются в деталях произошедшего.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Известно, что одного человека госпитализировали. Мужчина получил травмы лица в результате случившегося.

На месте происшествия остались капли крови

На месте происшествия остались капли крови

Следствие на месте взрыва в Туле.

В Туле произошел взрыв неустановленного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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