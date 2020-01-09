2020-01-09T17:36:04+03:00
Общество

С начала года в Тульской области родилось 52 малыша

9 января состоялась торжественная выписка новорожденных
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 1 января 2020 года в Тульской области зарегистрировали 52 малышей: 22 мальчиков и 30 девочек. В том числе в Новомосковске родилась пара двойняшек.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

9 января состоялась торжественная выписка новорожденных. Молодые родители получили знак «Родившемуся на Тульской земле», а также набор предметов, необходимых в первые дни жизни ребенка, в подарок.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что в прошлом году в регионе появились на свет более 11 тысяч детей. Среди них — 111 пар двойняшек и 2 пары тройняшек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги
Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки [давайте обсудим!]
Новости 24
В Тульской области задержали наркоторговцев
Более двух тысяч туляков обратились в травмпункты за новогодние праздники
В Тульской области мошенники переключились на предпринимателей
На Калужском шоссе возводят спортивный центр «Тула-Арена»
В Туле пять УК несвоевременно обрабатывали противогололедными материалами дворы
Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе
В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков
Тульский «Бизнесклуб» стал победителем областного Кубка по волейболу
Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчей
Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники
За новогодние праздники в Тульской области зафиксировали более 21 тысячи нарушений ПДД
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую область
В Туле в жилой дом влетел автомобиль
Житель Тульской области попался на краже металлических труб
Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом
За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций
В Туле компания на каршеринге сбежала от инспекторов ДПС
ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада
В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей
В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе
Тульские теннисисты завоевали 4 медали в Орле
В Туле закрылась гостиная Деда Мороза
Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в Екатеринбурге
В Тульской области в Оке под Алексином найдено затонувшее старинное судно
В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея
В Туле на Советской столкнулись две иномарки
Тульские школьники смогут посетить кинотеатры бесплатно
9 января в Туле остались без света дома на ул. Железнодорожной и Токарева