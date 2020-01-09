С начала года в Тульской области родилось 52 малыша

С 1 января 2020 года в Тульской области зарегистрировали 52 малышей: 22 мальчиков и 30 девочек. В том числе в Новомосковске родилась пара двойняшек.

Фото: Алексей ФОКИН

9 января состоялась торжественная выписка новорожденных. Молодые родители получили знак «Родившемуся на Тульской земле», а также набор предметов, необходимых в первые дни жизни ребенка, в подарок.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что в прошлом году в регионе появились на свет более 11 тысяч детей. Среди них — 111 пар двойняшек и 2 пары тройняшек.