2019-12-27T16:44:49+03:00
Общество

Подарок к Новому году: в тульской семье родилась тройня

Теперь Пимкины будут воспитывать 6 детей
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В Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная церемония по случаю выписки Марины Пимкиной, родившей в конце ноября трех девочекВ Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная церемония по случаю выписки Марины Пимкиной, родившей в конце ноября трех девочекФото: Алексей ФОКИН
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Сразу две тройни родились в Тульской области. Поздравления с этим радостным событием принимают семьи из Плавска и Кимовска. Малыши появились на свет в стенах тульского областного перинатального центра.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

27 декабря состоялась торжественная выписка счастливой мамы Марины Пимкиной с новорожденными. Ровно месяц назад она родила трех девочек Ангелину, Милану и Алину.

2100, 1990 и 1190 г - так распределился вес между малышками при рождении. За месяц они подросли и окрепли.

Ждет встречи с супругой и дочерьми больше остальных Виталий Пимкин. У него в руках большой букет цветов.

Вспоминая о том, как узнал о тройном пополнении в семье, Виталий говорит:

- Поначалу было шоковое состояние. Но сейчас уже отошел.

Марина и Виталий Пимкины вместе 20 лет. Вместе росли в деревне Ольхи Плавского района, учились в одной школе. В 18 лет венчались. В семье уже воспитывают 3 детей — Даниила, Кирилла и Каролину.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Старший сын Даниил осваивает профессию программиста. Каролина профессионально занимается плаванием и увлекается игрой в кукольном театре. Кирилл всегда с мамой и помогает ей в домашних делах. Папа все свое сводное время посвящает детям.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Не скрывают радости от предстоящей встречи и другие родственники.

- Мы очень рады. С нетерпением ждем встречи с ними, - единогласны близкие семьи Пимкиных.

Семьи родителей новорожденных малышек хоть и тоже многодетные, но тройняшек не было еще ни у кого. До этого по разным линиям были только двойняшки.

- Никто не ожидал. Марина первой сказала мне. Она мне позвонила после УЗИ и говорит: «Мам, ты стоишь или сидишь?». Я спросила у нее, что случилось. Она говорит: «Если стоишь, то сядь. У меня тройня». Марина рассказала, что когда делали УЗИ сначала подумали, что двое. А потом увидели еще одного, - рассказывает Ирина Жукова, мама Марины Пимкиной.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После недолгого ожидания появляется и сама Марина. А медсестры передают девочек маме, сестре и супругу.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Сейчас чувствую себя хорошо. Конечно, было большое удивление, когда узнала, что будет тройня. Хочется домой. Мы пробыли здесь месяц. Сегодня и детям исполнился месяц. Двойной праздник, - улыбается Марина Пимкина.

Особая благодарность Марины, конечно же, врачам, которые помогли появиться малышкам на свет.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Церемония по случаю выписки получилась по-особому теплой. На нее заглянули и зимние волшебники - Дед Мороз со Снегурочкой. Они вручили детям сладкие подарки.

СУБСИДИЯ В 7,5 МЛН РУБЛЕЙ

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова вручила семье сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трех детей одновременно. В составе семьи 8 человек, поэтому сумма субсидии составила порядка 7,5 млн рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Родителям также вручили памятные медали с поздравительным адресом и подарки новорожденным. Напомним, что акция «Подарок новорожденному» реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2018 года. В подарок входят предметы, необходимые в первые дни жизни новорожденных: комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем и присыпка, влажные салфетки и др.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что в 2017 году в Тульской области родилась одна тройня. В 2018 году не было ни одной. А в 2019 году их сразу две. Всего за 11 месяцев этого года в регионе родилось более 10,5 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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