Коммунальная авария на ул. Ершова оставила без воды часть улиц Тулы

17 декабря в Туле произошла очередная коммунальная авария. По ул. Ершова затопило несколько дворов.

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас аварию ликвидируют. Специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут работы на ул. Некрасова, д.60.

Фото: Алексей ФОКИН

Из-за порыва магистральной трубы без холодной воды остались молокозавод на ул. Некрасова д. 9, котельная на ул. Ершова д. 47, а также дома №№5, 5а, 7, 3, 3а, 1 по ул. Перекопская, ул. Буденного д.д. 94, 116.

Фото: Алексей ФОКИН

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО "Тулагорводоканал".

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, 15 декабря коммунальная авария оставила без воды южную часть Тулы. Второй порыв на этом водоводе зафиксировали на следующие сутки. В зону отключения попали более 30 тысяч жителей и ряд социальных объектов.