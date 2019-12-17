2019-12-17T14:57:26+03:00
Происшествия

Коммунальная авария на ул. Ершова оставила без воды часть улиц Тулы

Специалисты ведут аварийно–восстановительные работы [фото], [видео]
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

17 декабря в Туле произошла очередная коммунальная авария. По ул. Ершова затопило несколько дворов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас аварию ликвидируют. Специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут работы на ул. Некрасова, д.60.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Из-за порыва магистральной трубы без холодной воды остались молокозавод на ул. Некрасова д. 9, котельная на ул. Ершова д. 47, а также дома №№5, 5а, 7, 3, 3а, 1 по ул. Перекопская, ул. Буденного д.д. 94, 116.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщает АО "Тулагорводоканал".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, 15 декабря коммунальная авария оставила без воды южную часть Тулы. Второй порыв на этом водоводе зафиксировали на следующие сутки. В зону отключения попали более 30 тысяч жителей и ряд социальных объектов.

Коммунальная авария на ул. Ершова в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Тульской области забил знакомого ножками деревянного стола
В Тульскую область привлекут более одного трлн рублей инвестиций к 2024 году
В Туле задержали серийного вора, совершившего почти сотню краж
В Туле грузовик переехал мужчину насмерть во дворе дома
Очередная коммунальная авария оставила без воды часть улиц Тулы
В Туле остались без воды дома на ул. Сойфера и Красноармейском проспекте
В Тульской области разработали туристический маршрут для китайских туристов
В Ясногорском районе заменят 800 метров аварийных сетей
В деревне Щекинского района появятся две новые площадки для ТКО
В Тульской области сделают съезд к деревне Орловка от строящейся дороги
В Туле на ул. Металлургов автобус насмерть сбил женщину
В Туле иномарка въехала в опору ЛЭП: пострадала 26-летняя девушка
В Туле иномарка повалила столб
Роспотребнадзор забраковал 17 кг сладких подарков в Тульской области
17 декабря в Туле ограничили движение по ул. Степанова
Порыв на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле: в 2020 году заменят более девяти км водовода