Вечером 16 декабря в южной части Тулы восстановили водоснабжение. Давление в системе довели до нормативного уровня к 21.00.

Авария на Масловско-Песоченском водозаборе произошла вечером 15 декабря. Работы на этом участке продолжались и на следующие сутки. Однако после того, как заменили аварийный участок трубы и приступили к заполнению системы, нашли еще один аварийный участок.

Специалисты заменили еще 5,5 м изношенного водовода. В устранении аварии в течение дня были задействованы 7 единиц техники и бригада рабочих - 21 человек.