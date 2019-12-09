2019-12-09T15:54:18+03:00
Здоровье

Светлана Киреева стала замминистра здравоохранения Тульской области

В правительстве Тульской области новые кадровые назначения
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На должность заместителя министра здравоохранения Тульской области назначена Светлана Киреева.На должность заместителя министра здравоохранения Тульской области назначена Светлана Киреева.Фото: материалы пресс-служб
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Светлана Киреева назначена на должность заместителя министра здравоохранения Тульской области. До этого она занимала пост заместителя главного врача по клинико-диагностическому центру Тульской областной клинической больницы.

Отметим, что предшественницей Светланы Михайловны была Татьяна Семина. Она написала заявление по собственному желанию и покинула пост замминистра, который занимала с 2016 года. Татьяна Семина продолжила работу в практическом здравоохранении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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