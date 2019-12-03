2019-12-03T09:16:12+03:00
Здоровье

Татьяна Семина покинула пост заместителя министра здравоохранения Тульской области

Она продолжит работу в практическом здравоохранении
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Татьяна Семина покинула пост заместителя министра здравоохранения Тульской области. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Его удовлетворили.

Татьяна Семина планирует продолжить работу в практическом здравоохранении.

Напомним, Татьяна Александровна была назначена на должность заместителя министра - директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения в 2016 году.

До этого Татьяна Семина работала заместителем главного врача по клинико-диагностическому центру ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница". Окончила Тверскую государственную медицинскую академию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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