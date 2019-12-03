Татьяна Семина покинула пост заместителя министра здравоохранения Тульской области
Татьяна Семина покинула пост заместителя министра здравоохранения Тульской области. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Его удовлетворили.
Татьяна Семина планирует продолжить работу в практическом здравоохранении.
Напомним, Татьяна Александровна была назначена на должность заместителя министра - директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения в 2016 году.
До этого Татьяна Семина работала заместителем главного врача по клинико-диагностическому центру ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая больница". Окончила Тверскую государственную медицинскую академию.
ИСТОЧНИК KP.RU