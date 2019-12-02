Ольга Бузова тулякам: Наша любовь с вами постоянная и взаимная

30 ноября в Тулу приехала Ольга Бузова. Она привезла музыкальную программу THE BEST. Туляки тепло встретили поющую телеведущую, а она в ответ посвятила им пост на своей странице в Instagram.

- Тула — любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля, - написала Ольга Бузова.

Певица поддержала интерес поклонников пикантным фото. На снимке за большим букетом виднеются лишь оголенные плечи Бузовой.

"Королевский букет", "Красотка с шикарными цветами","Ты там голая что ли?", - засыпали сообщениями комментаторы Ольгу.

Сама же певица интригу так и не раскрыла. На данный момент снимок собрал более 330 тысяч лайков.

Отметим, что на минувших выходных Тульскую область также посетила Лена Темникова. Он выступила на школьной дискотеке в Новомосковске.