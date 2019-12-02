На школьной дискотеке в Тульской области выступила Лена Темникова

На дискотеке в лицее Новомосковска выступила Лена Темникова. Выступление певицы стало подарком для ученика образовательного учреждения Ярослава Орлова. Девятиклассник выиграл в конкурсе на лучший плейлист для дискотеки среди российских школ.

В нем участвовало более 1 тысячи плейлистов. Конкурсантам предстояло создать подборку из знаковых композиций десятилетия (1950-2010 гг.).

Подборку Ярослава назвали лучшей. Плейлист получил название «Пушкину б понравилось». На его обложке - переделанная цитата поэта: «И в дискотеке встать с веком наравне». В плейлист вошли композиции The Platters, Green Day, Ramones и других исполнителей.

«Дискотека века» прошла в украшенном спортивном зале. Здесь появились дискоболы, профессиональная концертная сцена со светодиодными приборами, диджейский пульт. Преображали школьниц к дискотеке профессиональные стилисты.

На дискотеке Лена Темникова исполнила "Подсыпал", "Импульсы", "Нет связи", "Вдох" и ."Немодные".

Кроме того, для лицеистов выступил DJ Сергей Сапунов.