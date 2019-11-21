Убийство на парковке в Тульской области: следователи возбудили уголовное дело

Днем 19 ноября в Кимовске на одной из парковок очевидцы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями.

Как выяснилось позже, двое мужчин повздорили на парковке. Один несколько раз пырнул другого ножом. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Сам злоумышленник после этого скрылся.

Фото: стоп-кадр видео

На территории региона ввели план «Перехват». Его искали как в самом Кимовске, так и за его пределами. Полицейские отрабатывали возможные места, где мог скрываться подозреваемый, опрашивали его родственников и знакомых.

Около полуночи подозреваемый в убийстве сам приехал в полицию. Мужчину передали в следственные органы. Сейчас он под стражей. В следственном отделе по городу Донской СУ СК РФ по Тульской области на него завели уголовное дело по статье «Убийство».