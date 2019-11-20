2019-11-20T17:56:01+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на парковке в Тульской области

Инцидент произошел 19 ноября
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Ранее «Комсомольская правда в Туле» сообщала о происшествии в Донском. Днем 19 ноября на ул Кирова было обнаружено тело с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями. В полночь того же дня подозреваемый в убийстве сам заявился в полицию, его передали следователям. Сейчас злоумышленник под стражей, на него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Как выяснилось позже, все произошло в тот момент, когда двое мужчин повздорили на парковке, один несколько раз пырнул другого ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Подозреваемого разыскивали несколько нарядов полиции, опрашивали друзей и знакомых.

Около полуночи злоумышленник сам приехал в полицию. Мужчину передали в следственные органы. Следователи Донского завели на мужчину уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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