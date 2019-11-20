Убийство на парковке в Тульской области: подозреваемый сам явился в полицию

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-20T10:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кимовком районе подозреваемый в убийстве мужчины спустя несколько часов сам пришел в полицию.

Днем 19 ноября в Кимовске на одной из парковок был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями.

Как выяснилось позже, двое мужчин повздорили на парковке, один несколько раз пырнул другого ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленнику оставалось только скрыться.

Полицейские располагали сведениями о приметах возможного подозреваемого и автомобиле, на котором он мог уехать. На территории региона был введён план «Перехват». Рассматривались версии, связанные как с нахождением мужчины на территории Кимовска, так и за пределами города и области в целом. Отрабатывались все возможные места, где мог скрываться подозреваемый, опрашивались его родственники и знакомые.

Около полуночи подозреваемый в убийстве сам приехал в полицию. Мужчину передали в следственные органы. Продолжается работа по установлению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU