2019-11-13T12:22:53+03:00
Происшествия

В Тульской области на судебном заседании подменили «кота-наркокурьера»

Потерявщийся «вещдок» заменили похожим
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тульской областиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тульской области
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В Новомосковском суде продолжает рассматриваться уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков.

Трех человек обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических, психотропных веществ. Орудием подозреваемых стал кот, с помощью которого злоумышленники решили переправить запрещенные вещества в исправительное учреждение.

Пока шло следствие, кота поместили в новомосковский зооуголок «на ответственное хранение». Однако позже стало известно, что пушистый «наркокурьер», испугавшись чужих собак, сбежал во время одной из прогулок. Оказалось, что сотрудники периодически выпускали его погулять. Таким образом, следствие лишилось главного вещдока.

Резонансная история получила продолжение. Как сообщает «Комерсантъ», в понедельник сторона обвинения предоставила в зал суда переноску с хвостатым, ее буквально поставили судье на стол. Но при изучении «доказательства» подсудимые и их защитники пришли к выводу, что это нет тот «фигурант уголовного дела».

По словам адвоката Дмитрия Сотникова, у кота отличается окрас передней лапы и морды. Из этого следует, что хвостатого «наркокурьера» подменили. Адвокат считает, что сторона обвинения не только лишилась вещдока, но и усугубило ситуацию фальсификацией.

Суд объявил перерыв, следующее заседание состоится 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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