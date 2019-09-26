Тульский пряник-космонавт станет экспонатом Музея самоваров

«Космический» пряник, который на протяжении 17 дней находился на орбите, возвращается в Тулу. Церемония его передачи состоялась на Байконуре. Напомним, что тульское лакомство отправилось на борт МКС 22 августа.

Пряник-путешественник выполнен мастерами-кондитерами полностью вручную. В кратчайшие сроки для 140-граммового лакомства была изготовлена специальная деревянная форма для выпечки.

На самом же изделии изображен еще один символ Тульского региона — самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам.

Теперь же «космический путешественник» займет достойное место в Тульском музее самоваров.