2019-09-26T15:13:12+03:00
Общество

Тульский пряник-космонавт станет экспонатом Музея самоваров

Пряник на протяжении 17 дней находился в космосе
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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«Космический» пряник, который на протяжении 17 дней находился на орбите, возвращается в Тулу. Церемония его передачи состоялась на Байконуре. Напомним, что тульское лакомство отправилось на борт МКС 22 августа.

Пряник-путешественник выполнен мастерами-кондитерами полностью вручную. В кратчайшие сроки для 140-граммового лакомства была изготовлена специальная деревянная форма для выпечки.

На самом же изделии изображен еще один символ Тульского региона — самовар, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам.

Теперь же «космический путешественник» займет достойное место в Тульском музее самоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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