Тульские пряники увидели космос
Сегодня ракета с тульскими пряниками стартовала с космической станции Байконур
Фото: Администрация города
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Сегодня, 22 августа, с космической станции Байконур стартовали ракета «Союз-2.1а» и корабль «Союз МС-14». На борту корабля в космос полетели анторопоморфный робот Skybot по имени Федор и партия тульский пряников в сопровождении 2-х волонтеров.
После стыковки с Международной космической станцией, тульское лакомство перенесут из корабля в российский сегмент станции.
Ну а на Землю «космические» пряники вернутся в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU