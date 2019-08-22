Тульские пряники увидели космос

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-22T17:30:47+03:00

Сегодня ракета с тульскими пряниками стартовала с космической станции Байконур

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Сегодня, 22 августа, с космической станции Байконур стартовали ракета «Союз-2.1а» и корабль «Союз МС-14». На борту корабля в космос полетели анторопоморфный робот Skybot по имени Федор и партия тульский пряников в сопровождении 2-х волонтеров.

После стыковки с Международной космической станцией, тульское лакомство перенесут из корабля в российский сегмент станции.

Ну а на Землю «космические» пряники вернутся в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU