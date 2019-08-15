В Туле испекли 15 пряников для отправки в космос

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-15T12:13:02+03:00

22 августа «Первый космический тульский пряник» отправится на борт МКС в составе груза корабля «Союз МС-14»

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В рамках проекта «Роскосмос» для пряников был разработан свой оригинальный дизайн «Первого космического пряника» - самовар, как символ региона, стилизованный под спутник, устремляющийся к звездам.

«Космические пряники» полностью ручной работы с традиционным добавлением натурального меда и фруктовой начинки. Для их выпекания в кратчайшие сроки была изготовлена особая деревянная форма.

Вчера, 14 августа, была отправлена в Москву первая партия пряников. Следующая их отправка ожидается специальным бортом на космодром Байконур.

22 августа «Первый космический тульский пряник» отправится на борт МКС в составе груза корабля «Союз МС-14».

В Тулу «звездные пряники» вернутся в сентябре и займут почетное место в музее фабрики-производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU