2019-09-23T10:26:25+03:00
Звезды

«Культурный норматив школьника»: Над Тульской областью возьмет шефство Владимир Машков

Участников проекта ждут творческие встречи, лекции и мастер-классы
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В рамках проекта «Культурный норматив школьника» над Тульской областью возьмет шефство Владимир Машков. Получили наставников и другие пилотные регионы. Известные люди - шефы - будут проводить творческие встречи с детьми, устраивать лекции, мастер-классы, выездные мероприятия.

Напомним, ранее Тульская область присоединилась к проекту «Культурный норматив школьника». Предполагается, что школьники смогут познакомиться с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры.

Отметим, что Владимир Машков родился в Туле. Владимир Львович приезжает в регион для участия в различных мероприятиях. Один из визитов был связан с конкурсным отбором талантливых школьников в «Табакерку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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