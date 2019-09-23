В рамках проекта «Культурный норматив школьника» над Тульской областью возьмет шефство Владимир Машков. Получили наставников и другие пилотные регионы. Известные люди - шефы - будут проводить творческие встречи с детьми, устраивать лекции, мастер-классы, выездные мероприятия.

Напомним, ранее Тульская область присоединилась к проекту «Культурный норматив школьника». Предполагается, что школьники смогут познакомиться с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры.

Отметим, что Владимир Машков родился в Туле. Владимир Львович приезжает в регион для участия в различных мероприятиях. Один из визитов был связан с конкурсным отбором талантливых школьников в «Табакерку».