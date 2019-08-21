В Тульской области запустят новый проект «Культурный норматив школьника»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-21T16:33:18+03:00

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С 1 сентября планируется запустить новый проект «Культурный норматив школьника». Это совместный проект Министерства культуры и Министерства просвещения. В соответствии с ним, детям школьного возраста придется читать еще больше книг, проходить мастер-классы, посещать дополнительные лекции и семинары.

Для расширения кругозора детей школьного возраста экспертами был подготовлен перечень произведений для внеклассного освоения. В список дисциплин войдут: литература, музыка, театр, кинематограф, народная культура и др.

В Тульской области к реализации проекта будут подключены все федеральные и региональные музеи, театры, филармония и др. Куратором проекта назначен Региональный библиотечно-информационный комплекс.

Кроме Тульского области в пилотном проекте будут участвовать еще восемь регионов России: Республики Татарстан, Республики Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской областях и Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU