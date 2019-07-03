Тулячка прошла кастинг в «Табакерку»

Школьница из Тулы прошла кастинг в школу Олега Табакова при московском театре «Табакерка». Она единственная из 4 представителей Тульской области прошла отбор по итогам финального испытания. Выпускница тульской гимназии №30 Виктория Разумовская рекомендована к зачислению в этом году.

Конкурсный отбор талантливых девятиклассников в Московскую театральную школу Олега Табакова «Табакерка» состоялся в феврале. В Год театра Тульская область дала старт всероссийскому проекту и стала его базовой площадкой в Центральной России.

Пробовали свои силы в отборочных прослушиваниях 165 человек. Это выпускники 9-х классов из Тульской, Московской, Калужской, Кировской, Ивановской, Тюменской областей и Алтайского края. Экзамен конкурсанты держали перед Владимиром Машковым и преподавателями школы.

Отметим, что в прошлом году набора в «Табакерку» не было. В этот раз будет набран курс из 23-24 человек. Молодые люди получат возможность проживания в Москве, в здании театральной школы, на полном обеспечении. Начиная с 1 курса, студенты будут изучать не только общеобразовательные дисциплины, но и те, что непосредственно связаны с будущей профессией.