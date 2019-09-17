2019-09-17T12:22:23+03:00
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«Культурный норматив школьника»: тулякам рекомендовали слушать «Pink Floyd», «Nirvana» и Макаревича

Новый проект направлен на расширение кругозора учеников
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Фото: Иван МАКЕЕВФото: Иван МАКЕЕВ
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Тульская область присоединилась к проекту «Культурный норматив школьника». Куратором проекта назначен Региональный библиотечно-информационный комплекс.

Целью проекта является культурное просвещение учеников.Предполагается, что школьники смогут познакомиться с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры.

При этом участие в мероприятиях проекта добровольное. Контролировать степень усвоения знаний и приобретения компетенций школьников будут с помощью «Культурного дневника» и сдачи культурного норматива.

Например, развивать музыкальный вкус учеников 1-4 классов планируют через композиции Ф. Шуберта, Н. Римского-Корсакова и Б. Гребенщикова («Под небом голубым») и других.

Школьникам из 5-8 классов предложат послушать П. Чайковского, А. Вивальди, В. Моцарта и т.д.

В список для старшеклассников (9-11 класс) вошли такие композиции как «All you need is love» («The Beatles»), «Bohemian rhapsody» («Queen»), «Money» («Pink Floyd»), Dancing queen (ABBA), «Smells like teen spirit» («Nirvana»), А. Макаревич и «Машина времени»: «Солнечный остров», «Марионетки»; В. Цой и группа «Кино». «Перемен, мы ждем перемен»; «Наутилус Помпилиус». «Скованные одной цепью» и другие.

Также в культурный норматив школьников вошли фильмы Георгия Данелия и Стенли Кубрика.

Среди учреждений культуры региона, рекомендованных к посещению в процессе реализации проекта:

- Тульский академический театр драмы им. М.Горького;

- Тульский государственный театр кукол;

- Тульский областной театр юного зрителя;

- Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" (дер. Ясная Поляна, Тульская область);

- Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова (п/о Страхово, Тульская область).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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