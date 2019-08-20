2019-08-20T14:49:28+03:00
Звезды

Как в Туле снимают сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Городские пейзажи стали декорациями для съемок картины [фото], [видео]
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Фото: Denis YakushinФото: Denis Yakushin
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В Туле продолжают снимать сериал. Он получил рабочее название «Мир! Дружба! Жвачка!».

Фото: Denis Yakushin

Фото: Denis Yakushin

Съемки нового сериала стартовали 21 июля. Декорациями стали городские пейзажи, крыша панельной девятиэтажки, сами дома, водоем, парк и другие локации.

Фото: Denis Yakushin

Фото: Denis Yakushin

Многие из них даже без значительных изменений удачно вписались в съемочный процесс и передают дух 90-х гг.

Фото: Denis Yakushin

Фото: Denis Yakushin

В основу сериала легла история 1993 года. Вся страна находится на рубеже необратимых изменений, когда ей придётся сделать выбор – по какому из путей идти дальше.

Фото: Denis Yakushin

Фото: Denis Yakushin

Такой же выбор предстоит сделать и 14-летнему Саньке Рябинину.

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Он находится в переломном возрасте формирования личности.

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Режиссер-постановщик — Илья Аксенов (Тула). Картина будет восьмисерийной. Она рассчитана на широкий круг зрителей.

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Съемки сериала завершатся 15 октября.

Фото: Denis Yakushin

Фото: Denis Yakushin

В Туле снимают сериал «Мир! Дружба! Жвачка!».Видео: Denis Yakushin

ИСТОЧНИК KP.RU

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