Как в Туле снимают сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

В Туле продолжают снимать сериал. Он получил рабочее название «Мир! Дружба! Жвачка!».

Фото: Denis Yakushin

Съемки нового сериала стартовали 21 июля. Декорациями стали городские пейзажи, крыша панельной девятиэтажки, сами дома, водоем, парк и другие локации.

Фото: Denis Yakushin

Многие из них даже без значительных изменений удачно вписались в съемочный процесс и передают дух 90-х гг.

Фото: Denis Yakushin

В основу сериала легла история 1993 года. Вся страна находится на рубеже необратимых изменений, когда ей придётся сделать выбор – по какому из путей идти дальше.

Фото: Denis Yakushin

Такой же выбор предстоит сделать и 14-летнему Саньке Рябинину.

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Он находится в переломном возрасте формирования личности.

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Режиссер-постановщик — Илья Аксенов (Тула). Картина будет восьмисерийной. Она рассчитана на широкий круг зрителей.

Фото: Кинокоммиссия Тульской области

Съемки сериала завершатся 15 октября.

Фото: Denis Yakushin