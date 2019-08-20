Как в Туле снимают сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»
В Туле продолжают снимать сериал. Он получил рабочее название «Мир! Дружба! Жвачка!».
Фото: Denis Yakushin
Съемки нового сериала стартовали 21 июля. Декорациями стали городские пейзажи, крыша панельной девятиэтажки, сами дома, водоем, парк и другие локации.
Фото: Denis Yakushin
Многие из них даже без значительных изменений удачно вписались в съемочный процесс и передают дух 90-х гг.
Фото: Denis Yakushin
В основу сериала легла история 1993 года. Вся страна находится на рубеже необратимых изменений, когда ей придётся сделать выбор – по какому из путей идти дальше.
Фото: Denis Yakushin
Такой же выбор предстоит сделать и 14-летнему Саньке Рябинину.
Фото: Кинокоммиссия Тульской области
Он находится в переломном возрасте формирования личности.
Фото: Кинокоммиссия Тульской области
Режиссер-постановщик — Илья Аксенов (Тула). Картина будет восьмисерийной. Она рассчитана на широкий круг зрителей.
Фото: Кинокоммиссия Тульской области
Съемки сериала завершатся 15 октября.
Фото: Denis Yakushin
В Туле снимают сериал «Мир! Дружба! Жвачка!».Видео: Denis Yakushin
ИСТОЧНИК KP.RU