В Туле снимают комедийный сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

В Туле снимают комедийный сериал под рабочим названием «Мир! Дружба! Жвачка!». Его премьера состоится в 2020 году. Режиссер-постановщик фильма туляк Илья Аксенов.

К съемкам приступили 21 июля в Зареченском округе. А если точнее, то события развернулись во дворе домов № 19 и 33 по ул. М.Горького. Где будут дальше продолжены съемки, пока не сообщается.

Главные роли исполняют Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Тамир Сикоев. В съемках картины также принимают участие и рядовые туляки.

Картина будет состоять из восьми серий. Она рассчитана на широкий круг зрителей. Авторы уверены, что она будет иметь воспитательное и глубокоморальное значение для аудитории.

В основе сериала «Мир, дружба, жвачка» история 1993 года. Вся страна находится на рубеже необратимых изменений, когда ей придётся сделать выбор – по какому из путей идти дальше. Такой же выбор предстоит сделать и 14-летнему Саньке Рябинину. Он находится в переломном возрасте формирования личности.

Каждый из окружающих его людей – носитель своих понятий о нравственности и морали. Строгая, но честная мама; тонко чувствующий, одухотворённый, но слабый и неуверенный отец; загадочный, притягательный, но опасный дядя, ветеран Афгана; прямой, как палка, дед, инвалид снаружи, но крепче любого здорового человека внутренне – всё это Санькины пути с перекрестка взросления.

Съемки сериала завершатся 15 октября.