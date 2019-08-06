2019-08-07T12:55:23+03:00
Общество

В тульском кремле археологи нашли каменную кладку, которая может оказаться частью фундамента древнего храма

Также обнаружены монеты XVIII и XIX веков, керамика и предметы быта
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сотрудники Института археологии Российской Академии наук при участии тульских специалистов проводят археологические работы на Соборной площади кремля. Их цель – открытие фундамента Успенского храма XVII века.

На данный момент обнаружена каменная кладка. Археологи не исключают, что она может оказаться частью фундамента храма. Также специалисты нашли монеты XVIII и XIX веков, керамику и предметы быта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты знают примерное расположение храма на основании карт и планов 18-19 вв. Подобраться к нему ближе можно только изучив культурный слой глубиной 2,5-3 м. Задача - обнаружить алтарную часть. В ней могут сохраниться древние погребения, предметы быта и христианского культа.

Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре. Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. В кремле на этом месте появится новый объект показа – археологическое окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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