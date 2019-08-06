В тульском кремле археологи нашли каменную кладку, которая может оказаться частью фундамента древнего храма

Сотрудники Института археологии Российской Академии наук при участии тульских специалистов проводят археологические работы на Соборной площади кремля. Их цель – открытие фундамента Успенского храма XVII века.

На данный момент обнаружена каменная кладка. Археологи не исключают, что она может оказаться частью фундамента храма. Также специалисты нашли монеты XVIII и XIX веков, керамику и предметы быта.

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты знают примерное расположение храма на основании карт и планов 18-19 вв. Подобраться к нему ближе можно только изучив культурный слой глубиной 2,5-3 м. Задача - обнаружить алтарную часть. В ней могут сохраниться древние погребения, предметы быта и христианского культа.

Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре. Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. В кремле на этом месте появится новый объект показа – археологическое окно.

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