"Ременные кольца и поясные накладки": В Тульской области археологи изучают поселение XIII века

В Тульской области археологи изучают поселения XIII века. В этом сезоне кандидат исторических наук, заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по науке Андрей Наумов занят изучением сельского посада Пустого Красного городища на реке Мокрая Табола.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Исследования проводятся на участке стыка двух сельских усадеб второй половины XIII века. Внимание ученых приковано к остаткам хозяйственных построек этого времени.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Судя по находкам на территории древнерусских усадеб, они просуществовали недолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/724123" frameborder="0"></iframe> Археологический сезон на Куликовом поле.Видео: Татьяна Гусева

Не исключено, что их разрушили в ходе одного из многочисленных набегов ордынцев.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Среди находок археологов – фрагменты керамической посуды, поясные накладки, ключ от цилиндрического замка, фрагмент топора, ременные кольца.

Фото: Любовь КОТИКОВА

В середине августа ученые подведут предварительные итоги изучения поселения XIII века.

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