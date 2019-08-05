"Ременные кольца и поясные накладки": В Тульской области археологи изучают поселение XIII века
В Тульской области археологи изучают поселения XIII века. В этом сезоне кандидат исторических наук, заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по науке Андрей Наумов занят изучением сельского посада Пустого Красного городища на реке Мокрая Табола.
Фото: Любовь КОТИКОВА
Исследования проводятся на участке стыка двух сельских усадеб второй половины XIII века. Внимание ученых приковано к остаткам хозяйственных построек этого времени.
Фото: Любовь КОТИКОВА
Судя по находкам на территории древнерусских усадеб, они просуществовали недолго.
Археологический сезон на Куликовом поле.Видео: Татьяна Гусева
Не исключено, что их разрушили в ходе одного из многочисленных набегов ордынцев.
Фото: Любовь КОТИКОВА
Среди находок археологов – фрагменты керамической посуды, поясные накладки, ключ от цилиндрического замка, фрагмент топора, ременные кольца.
Фото: Любовь КОТИКОВА
В середине августа ученые подведут предварительные итоги изучения поселения XIII века.
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