2019-08-05T15:03:21+03:00
Общество

"Ременные кольца и поясные накладки": В Тульской области археологи изучают поселение XIII века

В центре внимания ученых - сельский посад Пустого Красного городища [фото], [видео]
Поделиться:
Фото: Любовь КОТИКОВАФото: Любовь КОТИКОВА
Изменить размер текста:

В Тульской области археологи изучают поселения XIII века. В этом сезоне кандидат исторических наук, заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по науке Андрей Наумов занят изучением сельского посада Пустого Красного городища на реке Мокрая Табола.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Фото: Любовь КОТИКОВА

Исследования проводятся на участке стыка двух сельских усадеб второй половины XIII века. Внимание ученых приковано к остаткам хозяйственных построек этого времени.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Фото: Любовь КОТИКОВА

Судя по находкам на территории древнерусских усадеб, они просуществовали недолго.

Археологический сезон на Куликовом поле.Видео: Татьяна Гусева

Не исключено, что их разрушили в ходе одного из многочисленных набегов ордынцев.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Фото: Любовь КОТИКОВА

Среди находок археологов – фрагменты керамической посуды, поясные накладки, ключ от цилиндрического замка, фрагмент топора, ременные кольца.

Фото: Любовь КОТИКОВА

Фото: Любовь КОТИКОВА

В середине августа ученые подведут предварительные итоги изучения поселения XIII века.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Археолог о раскопках на Соборной площади: Наша задача - найти остатки самого древнего тульского храма

Раскопки идут и на Соборной площади тульского кремля. После завершения работ на месте открытых фундаментов появится археологическое окно – новый музейный объект (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
Разыскиваются потомки туляков-красноармейцев, погибших в Финляндии в Великую Отечественную войну
Туляки завоевывают медали на Чемпионате России по велоспорту на треке
Почти 40 нетрезвых водителей поймали на тульских дорогах за выходные дни
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Пьяный житель Тульской области ударился о дорожный знак и учинил разборку
В Тульской области водитель иномарки на скорости съехал в кювет
На Одоевском шоссе в Туле 54-летний мужчина угодил под колеса «ВАЗа»
Крупная авария произошла на Веневском шоссе Тульской области
В Туле управление экономического развития возглавил Александр Ильинский
В Тульской области суд признал 22-летнего молодого человека виновным в совершении убийства
В Тульской области задержан дачный грабитель