Археолог о раскопках на Соборной площади: Наша задача - найти остатки самого древнего тульского храма

Институт археологии РАН приступает к археологическим исследованиям на территории Тульского кремля. А если точнее: на месте существования каменного Успенского собора XVII – XVIII веков (современная Соборная площадь).

Территория раскопа ограждена на время земляных работ. После завершения работ на месте открытых фундаментов появится археологическое окно – новый музейный объект на территории Тульского кремля.

- На территории кремля уже раннее производились раскопки, которые дали очень разные богатые и интересные артефакты. Сейчас наша задача более конкретная. Мы будем копать именно в центре кремля, в центре площади. Наша задача найти и изучить остатки самого древнего тульского храма. Он основан и поставлен в середине 16 столетия, - отметил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Прошкин.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Сейчас специалисты знают примерное расположение храма на основании карт и планов 18-19 века. Подобраться к нему ближе можно только изучив культурный слой. Задача - обнаружить алтарную часть.

Площадь раскопа — порядка 50 квадратных метров. Несмотря на это здесь достаточно богатый архитектурный слой. Специалисты надеются, что он подарит много интересных находок. Например, предметы христианского быта, архитектурные детали. Археологи не исключают, что могут быть обнаружены остатки некрополя.

Раскопки продлятся около полутора месяцев. В работах заняты 13 человек из абсолютно разных городов.