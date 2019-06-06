2019-06-06T17:57:56+03:00
Общество

Высотка и аквапарк в Туле: как выглядит сейчас площадь искусств

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Уже через 4 года на площади искусств появится многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с аквапарком и подземной парковкой.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Преобразится и сама площадь. Планируется создание событийной площади, качелей, кафе, фонтана, парка скульптур, парковки, приподнятого пешеходного перехода, зеленых зон. Объем инвестиций — около 4 миллиардов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Высотка будет представлять собой 10-этажное здание общей площадью 85 тысяч кв. м, из которых 20 тысяч — это парковка. В ТРЦ будут магазины, бутики, кафе, рестораны, зоны для активного отдыха. На 8-м этаже — разместится аквапарк.

Как сейчас выглядит площадь искусств, смотрите в фоторепортаже корреспондента "КП".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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