Высотка и аквапарк в Туле: как выглядит сейчас площадь искусств

Уже через 4 года на площади искусств появится многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с аквапарком и подземной парковкой.

Фото: Алексей ФОКИН

Преобразится и сама площадь. Планируется создание событийной площади, качелей, кафе, фонтана, парка скульптур, парковки, приподнятого пешеходного перехода, зеленых зон. Объем инвестиций — около 4 миллиардов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Высотка будет представлять собой 10-этажное здание общей площадью 85 тысяч кв. м, из которых 20 тысяч — это парковка. В ТРЦ будут магазины, бутики, кафе, рестораны, зоны для активного отдыха. На 8-м этаже — разместится аквапарк.

Как сейчас выглядит площадь искусств, смотрите в фоторепортаже корреспондента "КП".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН