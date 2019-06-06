2019-06-06T17:57:48+03:00
Общество

В Туле через четыре года появится свой аквапарк

В четверг, 6 июня, концепцию реконструкции Площади искусств обсудили на заседании Градостроительно-земельного совета региона
Юлия КУДЫМОВА
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На заседании рассмотрели концепцию реконструкции Площади искусств со строительством многофункционального торгово-развлекательного комплекса с аквапарком и подземной парковкой.

Проект предусматривает создание событийной площади, качелей, кафе, фонтана, парка скульптур, парковки, приподнятого пешеходного перехода, зеленых зон. Объем инвестиций — около 4 миллиардов рублей. Это будет территория активного и здорового отдыха для детей и взрослых. Реализация уникального проекта будет способствовать не только появлению аквапарка, но и увеличению современных мест отдыха в свободное время.

Концепция реконструкции претерпелп изменения по сравнению с первым вариантом, вызвавшим большой резонанс в общественных кругах.

Как отмечено на Градсовете, это будет 10-этажное здание общей площадью 85 тысяч квадратных метров, из которых 20 тысяч — это парковочное пространство. В ТРЦ будут магазины, бутики, кафе, рестораны, зоны для активного отдыха.

На 8-м этаже — разместится аквапарк. Высоту здания уменьшили с 65 до 43 метров.

Построить объект планируется за 3,5-4 года. При этом будет создано около 1500 рабочих мест. Намерение застройщика о благоустройстве Площади искусств и прилегающей территории будет зафиксировано соответствующим соглашением.

Технические решения при подключении аквапарка с сетям не создадут неудобств жителям. Администрация города поддержала этот вариант концепции. По словам Евгения Авилова, благоустройство Площади искусств дополнит и новый вид сквера Л. Толстого.

«Рабочая группа предлагает поддержать концепцию», — отметил Валерий Шерин. Члены Градсовета с этим предложением согласились. Более детальные планы по ведению работ и внешнему облику будут представлены позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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