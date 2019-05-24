2019-05-24T13:33:19+03:00
Происшествия

В Туле совершено нападение на сотрудника полиции: неизвестные стреляли из табельного оружия

Потерпевший госпитализирован
Виктория ЯКУШИНА
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Место происшествия. Фото: СУ СКР по Тульской областиМесто происшествия. Фото: СУ СКР по Тульской области
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Напомним, утром 24 мая 2019 года, в поселке Косая Гора неизвестные напали на сотрудника полиции.

В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Как выяснилось, около дома 45 по Орловскому шоссе трое мужчин отобрали у полицейского табельное оружие, несколько раз выстрелили в стража порядка, бросили огнестрел рядом и сбежали на автомобиле "ВАЗ 2014".

Потерпевший выжил, несмотря на то, что две пули угодили ему в грудь, еще две в ноги и две в руку. Он госпитализирован в медицинское учреждение, находится в реанимации.

Правоохранителями был объявлен план-перехват "Сирена". Задействованы подразделения сил специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области.

Известно, что авто нападавших уже нашли. Они бросили его неподалеку от места преступления.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции,руководители силовых ведомств, эксперты, - сообщили в регионального следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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