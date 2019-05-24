В Туле неизвестный с оружием напал на полицейского

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-24T12:33:22+03:00

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24 мая 2019 года, в поселке Косая Гора в Туле было совершено нападение на сотрудника полиции. Неизвестные выстрелили в стража порядка и сбежали.

Как сообщили в УМВД России по Тульской области, в настоящее время пострадавший госпитализирован.

- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и обнаружение причастных к происшествию и выяснение всех обстоятельств случившегося, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в полиции подчеркнули, что появившаяся в интернете информация о том, что у пострадавшего было похищено табельное оружие, не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU