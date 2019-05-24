В Туле совершено нападение на полицейского: детей не выпускают из школ Косой Горы
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
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24 мая 2019 года, в Туле произошло покушение на убийство сотрудника полиции. Инцидент случился в поселке Косая Гора.
Страж порядка был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, руководители силовых ведомств.
По сообщению очевидцев, в целях безопасности учеников не выпускают из школ Косой Горы.
ИСТОЧНИК KP.RU