2019-05-24T13:19:50+03:00
Происшествия

В Туле совершено нападение на полицейского: детей не выпускают из школ Косой Горы

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Виктория ЯКУШИНА
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24 мая 2019 года, в Туле произошло покушение на убийство сотрудника полиции. Инцидент случился в поселке Косая Гора.

Страж порядка был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, руководители силовых ведомств.

По сообщению очевидцев, в целях безопасности учеников не выпускают из школ Косой Горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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