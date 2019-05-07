Какие мероприятия могут посетить туляки в дни празднования Великой Победы

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила ключевые мероприятия:

- Сегодня, 7 мая, в проходит традиционная для Тулы и уникальная для России акция «Поезда памяти».

Фото Алексея Фокина.

Из Козельска Калужской области, Венева, Белева, Черни стартовали стилизованные железнодорожные составы, пассажирами которых стали ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, военнослужащие житель городов Тульской области. В нашем регионе много станций, на которых есть военные мемориалы.

Акция охватит практически всю Тульскую область. На Московском вокзале у мемориального комплекса героическим защитникам города пройдет торжественный митинг и концерт.

Фото Алексея Фокина.

В среду, 8 мая, пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию 74-й годовщине в Великой Отечественной войне, состоится награждение ветеранов в драмтеатре. В праздничной программе примут участие народный артист России Александр Домогаров и Никита Высоцкий, артисты Тульской областной филармонии. В сквере перед театром развернется большая концертная программа в стилистике военных лет с участием творческих коллективов региона. Перед входом будет играть Губернаторский духовой оркестр, откроется танцплощадка под открытым небом.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

Открытие уникальной площадки

Завтра, 8 мая, состоится открытие парка «Патриот» - это очень современная площадка, На концертной площадке выступят заслуженный артист РФ Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии. Весь день будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди». Туляки смогут посетить выставку об истории своего региона, а также выставку «Военная техника: история и современность» и симуляторы виртуальной реальности. Будут открыты экспозиции ретро автомобилей, мотоциклов и центр военно-тактических игр с уникальной штурмовой полосой препятствий. Также площадке парка выставлены различные образцы военной техники, к которым можно прикоснуться вживую. Вечером состоится концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова. Завершится открытие парка праздничным фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

Во всех 3D-кинозалах области будут демонстрироваться современные и ретро фильмы о войне. Среди премьер – фильм «Солдатик». Он был снят при поддержке Правительства региона, в праздничные дни в области состоится его широкий показ. Фильм посвящен Сереже Олешкову, самому маленькому герою Великой Отечественной войны, который потом окончил Тульское суворовское училище. На открытых площадках Тульской области в кинобеседках будут организованы бесплатные показы военных фильмов.

В Тульском военно-историческом музее пройдут квест-игры и музейные занятия, где пройдет культурно-историческая акция «Солдаты Победы», все желающие смогут оставить памятку о своих фронтовиках, боевом пути. Информация будет включена в экспозицию музея.

В Туле в этом году пройдет библиотечный конгресс, именно поэтому решено провести акцию «Читай Россия». 9 мая на Казанской набережной с 14 до 16 часов все желающие смогут прочитать военные стихи, выложить запись в социальные сети.

День Победы объединит тысячи туляков

9 мая 2019 года праздничные мероприятия в оружейной столице начнутся с 9:00 с общегородской церемонии возложения цветов и гирлянд на площади Победы. В течение дня на площади Победы будет работать выставка современной военной техники.

- Военный парад на площади Ленина начнется в 10:00. Для зрителей, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей ветеранских организаций подготовлены четыре трибуны на 1000 мест. Это на 200 мест больше, чем в прошлом году. 1120 человек 70 единиц будут участвовать в параде, - сообщила заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая.

Одновременно с парадом стартует формирование колонны общегородского шествия «Бессмертный полк» на улице Менделеевской.

Пешую часть парада дополнит механизированная колонна военной техники. Движение колонны будет проходить с улицы Дзержинского через Садовый переулок по улице Менделеевской на площадь Ленина.

Координатор «Бессмертного полка» в Тульской области Елена Гребнева, обратила внимание, что главная идея акции сохранить память о героях каждой тульской семьи:

- Волонтеры в красных манишках с золотой надписью «Бессмертный полк» помогут организовать шествие, к ним можно обратится за разъяснениями о прохождении колонны. Схема движения не изменится. Шествие возглавит знаменосная группа, за ней проедут ветераны, Губернаторский духовой оркестр и общегородская колонна "Бессмертного полка".

Шествие будут сопровождать военные песни в исполнении туляков. Всего собрано 90 треков, общая продолжительность плейлиста 4 часа 29 минут.

В 18:55 на площади Победы, площади Ленина, Казанской набережной и в Центральном парке будет организована прямая трансляция Всероссийской акции «Минута молчания».

В 19:00 часов на площади Ленина начнется акция «Синий платочек», после которой для туляков в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне организовали обширную культурную программу. В 19:10 состоится праздничный концентр. Для жителей и гостей города выступит певец Сергей Галанин и группа «СерьГа». Во время концерте на площади будет организовано лазерное шоу.

В 22:00 состоятся праздничный салют на набережной реки Упы и высотный фейерверк от стен Тульского Кремля.