В Туле простились с Героем России Николаем Макаровцом

2 апреля в Тульском государственном музее оружия прошла церемония прощания с Героем России, Почетным гражданином Тулы и Тульской области, генеральным конструктором НПО «СПЛАВ» Николаем Макаровцом.

Проводить в последний путь конструктора прибыли члены правительства Тульской области, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, родственники, коллеги, соратники и сотни жителей региона.

Фото: Управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области

- Сегодня мы прощаемся с одним из величайших конструкторов, внёсших огромный вклад в обороноспособность страны. Он обладал уникальными качествами, с ним можно было говорить на любые темы, он был государственником. Благодаря его глубочайшему видению мы имеем неоспоримое преимущество в ряде видов военной техники, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

- Это большая утрата для Вооруженных сил страны. Всю свою жизнь Николай Александрович трудился на благо нашего государства. Вечная память, - сказал заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

- Я познакомился с Николаем Александровичем в конце 90-х годов. Мы вместе с ним приезжали на многие выставки, проводили переговоры. Он доступным языком объяснял нашим партнёрам преимущества продукции, которую мы производили. Сегодня наше оружие известно по всему миру и пользуется большим спросом. Именно благодаря реализации продукции предприятия за рубеж удалось сохранить производство и кадровый потенциал, - отметил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Фото: Управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области

В церемонии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона выразил соболезнования родственникам Николая Макаровца.

- Ушел из жизни великий человек. Это утрата не только для оборонно-промышленного комплекса тульского региона, но и страны в целом. Николай Александрович был выдающимся оружейником, открытым и доброжелательным человеком. Всю свою жизнь он посвятил укреплению обороноспособности нашей страны: разработке и созданию нового уникального оружия. Николай Александрович воспитал не одно поколение достойных оружейников, которые сегодня продолжают его дело, - сказал Алексей Дюмин.

Напомним, Николай Макаровец скончался на 81 году жизни после продолжительной болезни.

Под руководством Николая Макаровца была создана широкая гамма реактивных снарядов, разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М» и авиационная ракета калибра 80 мм.

29 марта Указом Президента РФ Владимира Путина конструктор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Николая Александровича похоронят на Смоленском кладбище Тулы.