Умер выдающийся конструктор Николай Макаровец

31 марта 2019 года в Туле умер Николай Макаровец - Почетный гражданин Тульской области, Герой России, генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ». Всего несколько дней назад, 21 марта, он отпраздновал свой 80-летний юбилей.

Николай Александрович известен не только среди туляков, но и во всем мире. Он авторитетный специалист в области ракетной техники.

Под руководством профессора с успехом разрабатывались и производились реактивные системы залпового огня, превосходящие по своим характеристикам иностранные аналоги.

Кроме того, при непосредственном участии Макаровца была разработана концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО для конверсионных предприятий и отработаны конструкции 42 видов новых товаров народного потребления. За комплекс работ в области конверсии в 1993 году ему была присуждена Государственная премия РФ.

Кроме того, 29 марта Указом Президента РФ Владимира Путина конструктор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Почетная награда была вручена ему за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также укрепление обороноспособности страны.

В связи с кончиной Николай Макаровца губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным и близким:

- Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком. Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников – достойных продолжателей его дела.

По поручению главы региона в Туле была создана комиссия по организации траурных мероприятий.