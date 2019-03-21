Легендарный конструктор Николай Макаровец отмечает 80-летний юбилей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-21T11:53:59+03:00

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21 марта 2019 года легендарному конструктору Николаю Макаровцу исполняется 80 лет.

Он - выдающийся ученый, Герой России, кавалер орденов Ленина, «Октябрьской

Революции», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II

и III степени.

Николай Александрович является автором более 170 изобретений и 350

научных трудов.

В 1985 году его назначили руководителем тульского предприятия «СПЛАВ». Под его руководством было организовано серийное производство РСЗО «Смерч», создана широкая гамма реактивных снарядов, разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М» и авиационная ракета калибра 80 миллиметров. При его непосредственном участии внедрена в жизнь концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО. За работу в области конверсии Николаю Макаровцу была присуждена Государственная премия РФ.

В непростые для страны 90-е годы Николай Александрович сумел не только сохранить предприятие и кадры, но и совместно с «Рособоронэкспортом» вывести военную продукцию на международный рынок.

В настоящее время Николай Макаровец возглавляет кафедру «Ракетное вооружение» в родном для себя ТулГУ.

Редакция газеты «Комсомольская правда в Туле» поздравляет великого ученого и желает здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU