2019-03-07T12:51:01+03:00
Общество

В Туле наградили «Мисс УМВД – 2019»

Капитан внутренней службы Ольга Недосекина набрала наибольшее количество голосов в конкурсе «Комсомолки» и регионального силового ведомства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В преддверии Международного женского дня в Туле наградили «Мисс УМВД – 2019». По результатам народного голосования победительницей в конкурсе «Комсомолки» и регионального силового ведомства стала капитан внутренней службы Ольга Недосекина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Звания «Вице-мисс УМВД — 2019» удостоилась капитан полиции Наталья Лизнева. «Вторая вице-мисс УМВД — 2019» - капитан внутренней службы Снежана Белая.

С победой в конкурсе участниц поздравили генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и генеральный директор ООО "Дом Прессы" ("Комсомольская правда в Туле") Павел Коренюгин.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Поощрительные призы получили также остальные участницы конкурса. Торжественное мероприятие продолжилось концертом.

Напомним, конкурс «Мисс УМВД — 2019» проходил с 14 февраля по 4 марта. В нем участвовали 19 сотрудниц полиции со всей Тульской области. Голоса за них отдавали на сайте tula.kp.ru жители не только города и региона, но и других субъектов РФ.

«Мисс УМВД – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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