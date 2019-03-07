В Туле наградили «Мисс УМВД – 2019»
В преддверии Международного женского дня в Туле наградили «Мисс УМВД – 2019». По результатам народного голосования победительницей в конкурсе «Комсомолки» и регионального силового ведомства стала капитан внутренней службы Ольга Недосекина.
Фото: Алексей ФОКИН
Звания «Вице-мисс УМВД — 2019» удостоилась капитан полиции Наталья Лизнева. «Вторая вице-мисс УМВД — 2019» - капитан внутренней службы Снежана Белая.
С победой в конкурсе участниц поздравили генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и генеральный директор ООО "Дом Прессы" ("Комсомольская правда в Туле") Павел Коренюгин.
Фото: Алексей ФОКИН
Поощрительные призы получили также остальные участницы конкурса. Торжественное мероприятие продолжилось концертом.
Напомним, конкурс «Мисс УМВД — 2019» проходил с 14 февраля по 4 марта. В нем участвовали 19 сотрудниц полиции со всей Тульской области. Голоса за них отдавали на сайте tula.kp.ru жители не только города и региона, но и других субъектов РФ.
«Мисс УМВД – 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU