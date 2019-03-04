2019-03-04T11:49:38+03:00
Общество

«Мисс УМВД – 2019» стала капитан внутренней службы Ольга Недосекина

Таков результат упорной борьбы между леди-полицейскими в рамках совместно конкурса «Комсомолки» и регионального силового ведомства
Виктория ЯКУШИНА
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Ольга НедосекинаОльга Недосекина
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За звание «Мисс УМВД — 2019» сразились 19 участниц со всей Тульской области. С 14 февраля по 4 марта 2019 года голоса за них отдавали на сайте tula.kp.ru жители не только города и региона, но и других субъектов РФ.

Таким образом, определись победитель и призеры:

- «Мисс УМВД — 2019» стала Ольга Недосекина, капитан внутренней службы, инспектор (по анализу, планированию и контролю) направления по обслуживанию о/п «Скуратовский» (4125 голосов).

- Звания «Вице-мисс УМВД — 2019» удостоилась Наталья Лизнева, капитан полиции, дознаватель отдела дознания ОМВД России по г. Донскому (3561 голос).

Наталья Лизнева

Наталья Лизнева

- «Вторая вице-мисс УМВД — 2019» - Снежана Белая, капитан внутренней службы, юрисконсульт правового направления ОМВД России по Узловскому району (2645 голосов).

Снежана Белая

Снежана Белая

Свои заслуженные награды победительницы получат в рамках праздничного концерта в Управлении МВД России по Тульской области 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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